La Juventus era a un passo da Houssem Aouar del Lione. Come riporta France Football, i bianconeri avevano trovato un accordo con l'OL sulla base di 50 milioni di euro più il prestito di Federico Bernardeschi. Ma l'ex Fiorentina ha detto no al trasferimento in Ligue 1, facendo, di fatto, saltare la trattativa. Così Aouar è rimasto a Lione, in attesa del prossimo mercato per muoversi.