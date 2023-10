La prossima finestra di mercato può rivelarsi determinante con la Juventus che, oltre che sul campo (come già dimostrato), vuole tornare protagonista anche in sede di trattative. Nel corso degli ultimi giorni, il dirigente bianconero si è messo alla ricerca di due pedine, tra centrocampo e fascia, per rafforzare la rosa di Massimiliano Allegri. Parallelamente,, dopo aver annunciato il rinnovo di Gatti,, in una settimana che porta a una sfida di assoluto fascino non solo per il calcio italiano, ma anche per lo stesso giocatore., centravanti serbo e numero 9 della formazione bianconera. Dopo un’estate travagliata, vissuta in attesa di un mai arrivato scambio con Lukaku o di una potenziale irrinunciabile offerta da parte della Premier League, l’ex Fiorentina ha ricominciato la stagione, lavorando per tornare l’ottimo attaccante che la Serie A ha potuto ammirare in quel di Firenze. Attaccamento, prestazioni e una fedeltà pronta a essere rinnovata a stretto giro di posta.Come riportato da La Gazzetta dello Sport e confermato dal lavoro di redazione di Calciomercato.com,Un incontro che fa seguito al lavoro di fine estate, dove la Juventus aveva incassato l’assoluta disponibilità (dall’entourage del serbo) a trattare il rinnovo di contratto.Le basi su cui lavorare sono di un accordo attuale che durerà sino al 2026.L’accordo attuale prevede un ingaggio pari a 7,5 milioni di euro (più bonus) a salire sino a 12,5 (circa 35 milioni annuali di peso a bilancio per la Juventus, tra stipendio e ammortamento).In ultimo, si ragionerà sull’inserimento di una possibile, quanto alta, clausola rescissoria.