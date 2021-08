Inter e Juventus si sfidano per Miralem Pjanic. I bianconeri, domenica, incontreranno il Barcellona per il Trofeo Gamper, occasione per parlare anche del futuro del bosniaco, fuori dai piani di Koeman; i nerazzurri, invece, studiano l'ipotesi di proporre all'ex Roma un triennale qualora risolvesse il suo contratto coi catalani.