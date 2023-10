Avanti insieme. Dopo l'addio sfiorato nello scorso mercato estivo, Dusan Vlahovic è pronto a legarsi alla Juventus. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, in settimana il suo agente incontrerà i dirigenti bianconeri prima della trasferta di domenica a Firenze. L'attaccante serbo prolungherà il contratto in scadenza a giugno 2026 (con un ingaggio da 7,5 milioni di euro netti all'anno più bonus, che nell'ultima stagione lo porteranno a guadagnare 12,5 milioni) fino al 2027 o al 2028, spalmando i bonus. Si ragionerà anche sull'inserimento di una clausola in caso di cessione, come era stato fatto per De Ligt.