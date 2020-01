E' la SFIDA A MISTERPALMIERI della domenica di Roma-Juventus. Partita dalle tradizioni storiche, quasi un derby per quello che si porta appresso. Anche se la vicinanza tra le due società da quando i giallorossi sono americani ha attenuato la battaglia. Comunque, gran bella sfida da vedere: la Roma ha preso una tortorata inattesa dal Torino e non può certo fare la coppiola davanti ai suoi tifosi. Ma la Juve si sta giocando punti decisivi nel momento in cui la Champions è ferma. Mi piace la X2/gol, è una combo che copre molte possibilità a una quota onesta.



Poi due match che potrebbero aver preso una piega decisa dopo la Coppa Italia di giovedì scorso (con relativi tempi supplementari). Il Genoa e il Torino potrebbero trovarsi a pagare molto dal punto di vista fisico contro un avversario che invece ha preparato la partita per una settimana intera. Verona e Bologna sono squadre che fanno della grinta e del carattere un loro marchio (Juric e Sinisa sono i due tecnici, e mi sono spiegato...), quindi vado con l'1 fisso a Verona-Genoa e la doppia esterna a Torino-Bologna, però in combo con il gol.



Un salto in Premier League per fare quaterna con il Pep Guardiola e il suo City, che sembrano aver scollinato il momento-no giocando a palla con lo United nel derby di Carabao Cup (o EFL che dir si voglia). Se il City sarà quello visto nell'occasione, con l'Aston Villa ci farà le palline di pongo. Fin dal primo tempo.



Il terno che vedete sotto è una rivisitazione di quello che avete letto con un cambiamento non da poco, il 2 fisso a Torino-Bologna. La quota è alta, si va con fiducia.



Ovviamente mi aspetto il massimo da voi, le prime sfide dell'anno sono state messe fuorigioco da troppe trappole.





Roma-Juventus X2/gol (quota 2,17)



Verona-Genoa 1 (2,20)



Torino-Bologna X2/gol (2,48)



Aston Villa-Manchester City primo tempo/finale 2/2 (1,61)



Verona-Genoa 1 (quota 2,20)



Torino-Bologna 2 (3,25)



Aston Villa-Manchester City primo tempo/finale 2/2 (1,61)







La quaterna vale 19 volte la posta, il terno 11,5 volte la posta