Esultano tutti, in casa Juve, per l'imminente arrivo di Angel Di Maria. Ma Dusan Vlahovic, forse, un po' di più. Come racconta l'edizione odierna di Tuttosport, infatti, il Fideo è una vera e propria macchina da assist, tanto in Champions League - dove dal 2003-04 ha fatto peggio solo di Leo Messi e Cristiano Ronaldo - quanto nei campionati in cui ha giocato nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera. Nelle sue ultime tredici stagioni tra Portogallo, Spagna e Francia, tra l'altro, l'esterno argentino ha servito ben dieci compagni che poi si sarebbero laureati capocannonieri: da Mbappé a Cavani, da Ibrahimovic a CR7, tante stelle del calcio hanno potuto salire sul trono dei marcatori anche grazie a lui, che ora è pronto a far "volare" anche il giovane bomber bianconero.