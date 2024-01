Juve, arriva Djalò: il programma per il primo vero colpo targato Giuntoli

Arrivo martedì, visite mediche mercoledì. Questo il programma della Juve per Tiago Djalò, salvo imprevisti o lungaggini burocratiche. Il difensore centrale portoghese è quindi pronto a diventare il primo vero colpo dell'era Giuntoli in bianconero. Al Lille vanno 3-3,5 milioni subito più altrettanti in bonus, con pure una percentuale ridotta sulla futura rivendita.