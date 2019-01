Emil Audero è sicuramente una delle note più positive di questa prima metà di stagione fra i pali della porta blucerchiata e ora la Sampdoria ha deciso di assicurarsi a titolo definitivo il portiere del proprio futuro. Sì perchè l'estremo difensore italo-indonesiano classe 1997 era arrivato quest'estate a Genova dalla Juventus in prestito oneroso a 1 milione con diritto di riscatto fissato a 14 milioni pagabili in 3 esercizi. Un diritto che la Samp ha deciso di esercitare con largo anticipo, ma che prevedrà una contropartita tecnica che porterà nel complesso le cifre dell'affare a circa 20 milioni di euro: Daouda Peeters.



FISICO E QUANTITA' - Centrocampista classe 1999 è una delle note positive (finora poche) della Primavera blucerchiata, che ha sì battuto proprio la Juventus per 4-0 nell'ultimo turno di campionato, ma che continua con fatica a cercare di abbandonare la zona playout. Peeters è stato finora uno dei perni della rosa a disposizione di Simone Pavan che lo ha schierato dal primo minuto in 16 occasioni fra campionato e Coppa Italia. Mediano puro dalla fisicità importante, per lui un paragone (importante, va detto) con i centrocampisti transitati nella nostra Serie A potrebbe essere quello con Seydou Keita, ex-Roma e Barcellona, oppure, per rimanere in casa Sampdoria, un ex-blucerchiato come Pedro Obiang VOLTO NOTO - Adottato da una famiglia belga all'età di 6 anni, inizia subito a giocare a calcio e arriva presto nel settore giovanile del Bruges. Quest'estate la Sampdoria lo porta in Italia su intuizione di Walter Sabatini, ma non é la prima volta che si trova a calcare i campi del nostro paese Ha preso parte per ben due volte al torneo di Viareggio arrivando anche in semifinale, da sottoquota, nell'edizione 2017. Giampaolo lo ha aggregato spesso alla prima squadra sia durante il ritiro estivo che durante l'anno. Ora il nuovo capitolo, col passaggio alla Juve per una carriera in super ascesa. L'Under 23 potrebbe essere lo sbocco giusto per un ulteriore passo avanti.