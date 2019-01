Come riporta Il Mattino, nello staff della Juventus entrerà a breve un dirigente napoletano: Filipposarà il responsabile della squadra Under 23 che gioca nel girone A di Serie C e lavorerà per il settore giovanile, a stretto contatto con il responsabile dell'area tecnica del club Fabio Paratici. Fusco ha lavorato nel Napoli due volte: nel 1995 e nel 1999. Le sue ultime esperienze da direttore sportivo a Bologna e Verona.