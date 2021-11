Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juventus, è intervenuto a JTV prima della sfida di Champions League con il Chelsea: "Qui il pubblico è più vicino, si sentono di più il tifo e il calore, ma quando i giocatori scendono in campo non sentono niente e guardano solo quello che devono fare gli avversari".



SBANDAMENTO - "Siamo partiti con un'assenza pesante per i giocatori e quindi c'è stato un attimo di sbandamento. Nel momento in cui va via un giocatore come Cristiano Ronaldo che, nel bene o nel male, si portava il fardello delle responsabilità della squadra, è normale un attimo di sbandamento, ma credo che oggi i giocatori si siano presi ognuno la propria responsabilità e stiano guardando avanti nel modo giusto. Questo deve essere lo spirito di squadra".



PIU' CONSAPEVOLEZZA - "Secondo me assolutamente si. Ognuno si è preso il suo zainetto di responsabilità e tutti lo stanno portando avanti molto bene. È ovvio che la concentrazione deve essere alta, l'impegno anche e soprattutto ci vuole molta umiltà e come dicevo in un altro sport: piedi per terra".