Lazio e Porto: due appuntamenti che sono nella testa di Arthur da tempo. Sì, perché il brasiliano vuole tornare ed esserci nella Juve che si giocherà il tutto per tutto in Champions League. Come riporta Tuttosport, ha terminato le cure a base di onde d’urto focali e ha ripreso a correre in campo: segnali positivi. In Brasile sono sicuri: punta alla convocazione con la Lazio per poi riprendersi il centrocampo contro i portoghesi.