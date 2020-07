Un periodo maledettamente difficile per Arthur Melo, che vive l'ultimo periodo al Barcellona da separato in casa: Quique Setién, nonostante le belle parole nei suoi confronti l'ha di fatto retrocesso all’ultima posizione della lista dei suoi centrocampisti. Arthur ha aggiunto sessioni individuali a casa con l’obiettivo di migliorare uno degli aspetti per cui è stato più criticato: la resistenza. Allo stesso tempo, riporta Tuttosport, ha migliorato l’alimentazione, affidandosi a un esperto, per prevenire gli infortuni muscolari che lo hanno tormentato negli ultimi due anni.