Torna a parlare. In attesa di definire il proprio futuro, dopo il rientro allaal termine del prestito al, il centrocampista brasiliano si è raccontato a Sport: "A che punto della carriera sono? Nel mio momento migliore. Sto già molto bene fisicamente e mentalmente per questa nuova stagione, che è molto importante per me e non vedo l'ora che inizi ora".- "Sia Klopp che i miei compagni mi hanno aiutato molto in un momento difficile ed è quello che porto con me. E in Premier League la prima parola che mi viene in mente è intensità, incredibile, e sono stato fortunato ad essere lì. È quello che mi ha segnato di più quando sono arrivato".- "Ho imparato molto dal passato. Penso di aver avuto momenti difficili, ma sono riuscito a trarne il meglio. Mi vedo più maturo, più preparato, sto meglio fisicamente. Ho lavorato sulla parte mentale, che è anche molto importante. Penso che sia il mio momento migliore, con più esperienza, più maturo, meglio fisicamente, meglio mentalmente. Voglio tornare al mio livello massimo e so che posso farcela. La mia testa è molto concentrata e voglio davvero raggiungere tutti i miei obiettivi. Divertito finora? Penso di potermi divertire molto di più e raggiungere un livello molto più alto, sono pronto".- "Se ho avuto l'occasione? Non lo so, non mi hanno parlato direttamente".- "Xavi mi piace come allenatore, ha fatto un lavoro incredibile. Ha recuperato l'immagine del Barcellona, ​​sa cosa piace ai catalani. Il bel gioco, il possesso palla, l'aggressività. Lo ammiravo come giocatore e lo ammiro come allenatore. Non ho avuto l'opportunità di giocare con lui, ma come allenatore mi piacerebbe molto".- "Certo, tutti hanno progetti: vincere con il club, con la nazionale brasiliana... Ma io sono più concentrato sul breve termine. Mi manca giocare a calcio, le partite importanti, tornare nella Seleçao".- "(ride, ndr). Non me l'ha detto. So che gli piace molto il Barça. Ha tanta passione per il Barcellona, ​​per come lo hanno sempre trattato, per i suoi momenti in campo, per la città. Ma se è stato offerto al Barça, non lo so".