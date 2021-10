Arthur parla a JTV dopo l'amichevole tra Juventus e Alessandria: le sue dichiarazioni.



PRIMI MINUTI DELLA STAGIONE - "Sono molto felice, ho lavorato duro per questi primi minuti e ho sfruttato al massimo ognuno di essi".



FISICO - "Partita utile sul piano fisico? Sì è chiaro, la cosa principale era riprendere il ritmo di gioco. Una gara è molto differente da un allenamento, ti dà il ritmo di gioco e fisicamente è meglio".



GIOCO - "Toccato molti palloni e dettato i tempi come chiede Allegri? Sì, l'obiettivo per questi primi minuti era questo, ritrovare l'intensità di una partita in situazioni di una partita: uno scatto lungo, dirigere il gioco, il pallone... Sono molto contento".



PRONTO PER IL TOUR DE FORCE - "Sì, sto lavorando duro a un mese con lo staff della Juventus che mi ha aiutato molto, sono molto grato a loro, medici, fisioterapisti, preparatori, al mio staff personale, voglio ringraziare tutti perché sono molto felice per questi primi minuti e non sentire il dolore che avevo prima è una cosa che mi rallegra moltissimo".