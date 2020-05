Secondo La Repubblica, Arthur non vuole saperne di andare alla Juventus e lasciare subito il Barcellona. Questo quanto svela il quotidiano: "Un paio di settimane fa aveva già rilasciato una dichiarazione in tal senso ("Il mio unico desiderio è quello di restare al Barcellona"), ma sembrava soltanto una di quelle cose che si dicono per non scontentare i tifosi a stagione in corso. Il brasiliano, invece, ha poi ribadito con fermezza il concetto anche ai due club coinvolti: non mettetemi di mezzo in questa trattativa, perché la mia volontà è irremovibile".