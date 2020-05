Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, Arthur ha già detto no all'Inter di Antonio Conte che ha provato ad inserirlo nello scambio per Lautaro Martinez, obiettivo di mercato primario per l'attacco del Barcellona. Resta interessata la Juve che vuole solo lui nello scambio con Miralem Pjanic altrimenti i bianconeri cercheranno un altro acquirente sul mercato con PSG e Chelsea che sono subito dietro ai blaugrana.