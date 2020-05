La trattativa tra Juventus e Barcellona per Arthur rischia di essere arrivata al copolinea. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, l’entourage del centrocampista brasiliano avrebbe già comunicato la decisione a Fabio Paratici lo scorso fine settimana. In sintesi, un cortese no grazie, resto qui, al Camp Nou. Ora, sembra che la Juve debba cancellare il suo nome dalla lista degli obiettivi, e i rapporti con il Barça cambieranno: tra le parti sono in piedi diversi discorsi di, uno su tutti la trattativa per Pjanic, per cui i bianconeri avevano fatto una solo richiesta, Arthur.