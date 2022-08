prima atteso e poi bocciato, a gennaio scaricato e infine ripescato. Ma mai realmente nei piani di Allegri. Solo che tra il dire “Arthur sul mercato” e il fare un'operazione come la sua in uscita, c'è davvero di mezzo un mare. Di soldi. P(circa 45 milioni) o anche soltanto coprire l'uscita ancora in programma (36 milioni circa, pur aspettandone 30 dal Barcellona per Miralem Pjanic). Però Arthur vuole lasciare la Juve e la Juve vuole lasciare andare Arthur. Quindi non si molla fino all'ultimo.– A gennaio è stato l'a provarci, solo in prestito secco però, condizioni non accettabili per lache così facendo avrebbe pure perso i vantaggi fiscali del Decreto Crescita (preziosissimi considerando l'ingaggio da oltre 8 milioni netti bonus – facili – inclusi). Sempre Gunners in ascolto a inizio mercato, ma mai concretamente presenti. Così come il, che in caso di Champions avrebbe potuto farci un pensierino per quanto i costi spaventavano e non poco. Strada facendo è diventato il Valencia opzione concreta: ma il club spagnolo dopo giorni di trattative non è andato oltre la proposta di prestito secco con copertura del 20-25% di ingaggio. Troppo poco pure per una Juve consapevole di dover solo limitare i danni.si lavora sui centesimi, tra quota per il prestito e copertura ingaggio la Juve spera di riuscire almeno a dimezzare i costi previsti da un'altra stagione del brasiliano. Ore calde, la speranza non muore, anzi Arthur sembra proprio possa comunque lasciare la Continassa.