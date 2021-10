Un quarto d'ora contro la Roma, mezzora contro lo Zenit., dopo il rientro in seguito all'operazione alla quale è stato sottoposto a metà luglio, per la "rimozione dell'ossificazione della membrana interossea della gamba destra". Poco più di, proprio contro la sua ex squadra:. Da quel momento per il classe 1996 è iniziato, fra problemi fisici e prestazioni non all'altezza, con il punto più basso toccato nel KO interno della Juve di Pirlo contro il, il 21 marzo.in disimpegno a favorire il gol di Gaich., in una squadra che ha un estremo bisogno di un regista da affiancare, anche solo per alcuni spezzoni di gara, ai vari Locatelli, Bentancur, Rabiot, McKennie e Bernardeschi. Dopo un ingresso positivo nel nervoso finale della gara vinta contro la Roma, i 32' giocati in Russia ci hanno fatto vedere(fino a prendersi un'ammonizione), ', capace di buone giocate come la bellaper Cuadrado., nell'ambito del clamoroso scambio di plusvalenze con. E, al momento, proprionella sua prima stagione in blaugrana (2018-19, appena prelevato dal Gremio): la Juve conta di rivederlo a quei livelli, per farne un punto fermo della squadra. Per il momento, per il motivo di cui sopra,che abbiano caratteristiche simili al brasiliano,, in probabile uscita dallae accostato alla Juve in chiave mercato.