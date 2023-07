Prima della conferenza stampa di presentazione di Cristiano Giuntoli, alla Continassa è arrivato Federico Pastorello, agente di Arthur. La linea è quella di arrivare a un prolungamento di contratto sia per spalmare l'ammortamento che per diluire l'attuale ingaggio monstre, ma l'accordo totale non è ancora stato trovato: serve comunque uno sforzo da parte del giocatore, anche considerando il fatto che l'ultimo anno del nuovo contratto non godrebbe dei vantaggi del Decreto Crescita. Poi arriverà il via libera finale per il prestito alla Fiorentina