Il centrocampista Arthur ha parlato a J TV prima della sfida contro il Sassuolo di oggi: "Quella contro il Milan è stata una partita dove abbiamo fatto male molte cose. Sappiamo cosa non è andato e sappiamo che non dobbiamo ripetere certe cose. Il Sassuolo ha grande qualità. Però dobbiamo essere concentrati e sapere cosa possiamo fare di buono in questa partita e avere tutta la voglia possibile per vincere la partita. Io sto molto bene".