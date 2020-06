Il brasiliano Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo, il nuovo acquisto della Juventus, nasconde nel suo nominativo un paio di curiosità che solleticano i tifosi juventini, in positivo e in negativo. Il nome sicuramente fa sognare, per due motivi: in primo luogo perché Arthur è anche il nome di uno dei più grandi calciatori brasiliani della storia, il grande Arthur Antunes Coimbra, detto Zico; in secondo luogo perché l’ultimo giocatore della Juve a chiamarsi Arturo ha lasciato un attimo ricordo di sé a Torino, per prestazioni e vittorie. E stiamo parlando ovviamente del cileno Vidal. Il fattore che invece, a livello scaramantico, fa preoccupare i tifosi bianconeri riguarda il cognome del giocatore in arrivo dal Barcellona: Melo. Ricordate un altro brasiliano con quel nome che ha lasciato un pessimo ricordo alla Juventus?