Il prestito di Arthur al Liverpool è arrivato sul gong del mercato. Un azzardo secondo molti, quello di Jurgen Klopp. Che nel brasiliano sembrava poter credere, ma sono dopo averlo visto di nuovo forma. Così, dopo il Mondiale che non disputerà, Arthur avrà 6 mesi di tempo per dimostrarsi da Liverpool. E la Juve pur di non ritrovarlo, potrebbe anche rivedere i termini del riscatto.