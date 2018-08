Il mercato dei centrocampisti ancora non è realmente esploso su scala internazionale. Qualcosa si è mosso, ma il vero effetto domino dei top player ancora non si è innescato. Un dettaglio mica da poco, soprattutto se in casa hai uno di quegli elementi che da più parti è stato identificato come la prima scelta: la casa è quella della Juve, la prima scelta risponde al nome di Miralem Pjanic. Che prima di tutto rimane la prima scelta proprio della Juve, una ripetizione necessaria. L'offerta per il rinnovo è sempre valida, la risposta solamente rimandata di qualche settimana perché il bosniaco ed il suo nuovo agente Fali Ramadani preferiscono aspettare l'evolversi di questi giorni incandescenti prima di prendere una decisione. Non dovrebbe essere il Chelsea a far vacillare la voglia di Juve di Pjanic (leggi qui), piuttosto rimangono sempre sintonizzati sui suoi movimenti Psg, Manchester City e Barcellona. Motivo che spinge la Juve a tutelarsi, tenendo sempre vivi i contatti anche in questi giorni con gli agenti di quei giocatori identificati per raccogliere con caratteristiche differenti l'eventuale eredità di Pjanic. Perché ogni giorno che passa è un giorno che avvicina Pjanic al rinnovo, ma ogni giorno che passa è anche un giorno in meno eventualmente per trovare una soluzione.



KANTE' E SAVIC - Con il Chelsea, tra un passo avanti e uno indietro, si è parlato tanto e concluso poco per il momento, guardando a tutti quegli obiettivi veri o presunti dettati da Maurizio Sarri. Uno, grande, è invece quello della Juve: N'Golo Kanté. A sua volta con la valigia in mano da tempo, ma sempre in attesa di una mossa concreta di Psg o Barcellona (come Pjanic): prima scelta ma anche difficilissima da raggiungere, non solo per una questione di costi. Ma in queste settimane sono ripresi soprattutto i contatti con Sergej Milinkovic Savic, un altro partito a inizio calciomercato con i galloni del protagonista annunciato e invece arrivato ad agosto senza una sola offerta concreta giunta sul tavolo di Claudio Lotito. La chiave in questo caso sarebbe rappresentata da Jorge Mendes, l'uomo giusto per mettere d'accordo anche Juve e Lazio: ennesima missione impossibile diventata più che possibile grazie al manager portoghese. In caso di partenza di Pjanic, l'asse con la Lazio potrebbe sbloccarsi in fretta, con la Juve che andrebbe all in dell'eventuale incasso da almeno 90-100 milioni preteso per rinunciare al suo regista. Ricapitolando: agosto è iniziato, Pjanic è al suo posto. Lì dovrebbe restare. Ma se Ramadani dovesse trovare una maxi-offerta per portarlo via, la Juve non si farebbe trovare impreparata con il piano per uno tra Milinkovic Savic e Kanté già pronto a partire. Impossibile? No, di impossibile non c'è più nulla nel mercato della Juve.



@NicolaBalice

