Tra campionato e Champions League, la Juventus continua la sua marcia quasi perfetta, con l'unica sconfitta arrivata con la beffa finale contro il Manchester United mercoledì scorso. Risultati positivi, che non impongono interventi significativi sul mercato di gennaio, anche se a Massimiliano Allegri farebbe comodo un tassello in più a centrocampo, un reparto dove, complici i problemi avuti da Khedira e quelli con cui è alle prese Emre Can, spesso l'allenatore livornese ha avuto a disposizione solo tre giocatori per tre maglie.



ASPETTANDO POGBA, ECCO VIDAL - Per questo motivo la società del presidente Andrea Agnelli guarda al mercato in cerca di occasioni e, aspettando di affondare il colpo su Paul Pogba - che in un'intervista alla rivista del Manchester United ha speso parole d'amore per i Red Devils - in vista della prossima estate, può riportare alla base un altro uomo fondamentale nell'avvio del ciclo di successi bianconeri: Arturo Vidal. L'avventura al Barcellona non sta andando come il centrocampista cileno sperava e così, come riporta il Corriere dello Sport, sei mesi dopo Bonucci, nella sede della Continassa si sta ragionando anche sul ritorno a Torino del Guerriero.