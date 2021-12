Non è però sufficiente fare spazio in organico, dovendo fare i conti con i conti ecco che per esempio l'obiettivo numero uno per il centrocampo, Aurelien, è andato progressivamente sfumando con la Juve costretta a virare su altri obiettivi. E non sarà nemmeno Axel, salvo sorprese, il rinforzo per la mediana bianconera: Maxavrebbe voluto lui (o Miralem Pjanic) già ad agosto, la linea societaria però è rigida a riguardo e non prevede investimenti per over 30.La Juve lo segue da tempo e ha intensificato i contatti, fa sul serio, lo vuole subito.Così nei dialoghi col Borussia Monchengladbach ecco che la Juve ha alzato il forcing anche per Koné, non proprio al centro del progetto con i tedeschi ma capace di convincere la rete di osservatori del club bianconero. E