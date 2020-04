Dalla relazione finanziaria semestrale della Juventus, sono emersi tutti quei dettagli che mancavano all'appello riguardo le operazioni del mercato invernale.. Insieme a gennaio è stato messo a segno un altro scambio particolare. Quello tra Ettore, esperto bomber di categoria andato a fare a da chioccia nell'Under 23 di Fabio Pecchia, e Mota, punto di forza bianconero nella prima parte di stagione e andato a rafforzare il gruppo di Christian Brocchi. Ma a che costo?per un cartellino, se non è record poco ci manca. Quattro milioni di euro che potranno generare una plusvalenza da circa 2,5 milioni di euro, considerando l'investimento da 1,8 milioni effettuato dalla Juve appena la scorsa estate per acquistarlo dalla Virtus Entella. Ma restano anche 4 milioni attualmente sospesi, in attesa di capire come e se riprenderanno una volta per tutte i campionati, non solo di serie A ma anche di serie B e serie C: perché la formula parla dialmeno in campo: possono sembrare pochi per chi guarda a un club da oltre 600 milioni di fatturato, ma pochi non sono.