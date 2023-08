Prime indicazioni per la nuova Juventus di Massimiliano Allegri, rientrata dalla tournée in America dopo le gare contro Milan e Real Madrid. Nel frattempo: continuano i contatti col Monaco per Zakaria ma c'è ancora distanza sulla valutazione, per Vlahovic è sempre in piedi l'ipotesi di uno scambio con Lukaku e l'agente di Leonardo Bonucci sta lavorando per cercargli una nuova sistemazione.- Nei prossimi giorni la Juve avrà nuovi contatti con la Salernitana per provare a chiudere due o tre cessioni:, difensore uruguaiano classe 2003 che nelle prossime ore svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto con la Juve; poi verrà girato in prestito in Serie A per farlo inserire nel contesto del calcio italiano e dargli un po' di continuità. Preso dal Valencia per poco meno di 500mila euro più 3 milioni di bonus e una percentuale sulla futura rivendita, su Gonzalez ci sono anche Verona e Monza.- Gli altri due giocatori che piacciono alla Salernitana. Paulo Sousa ha chiesto due centrocampisti per rinforzare il reparto,per il quale si stanno cercando di risolvere alcuni problemi burocratici legati al passaporto.e per questo stanno valutando anche un prestito. Il ds della Salernitana Del Sanctis aveva anche pensato a fare un tentativo per prenderlo a titolo definitivo ma la valutazione di 25 milioni è considerata eccessiva; si proverà per il prestito, cercando di superare la concorrenza del Genoa.- Nella seconda parte della scorsa stagione Nicolussi Caviglia ha già giocato a Salerno totalizzando 12 presenze e un gol;. Non è escluso quindi che con la Salernitana si parli anche di una soluzione definitiva per Nicolussi, che insieme a Facundo Gonzalez e Miretti è uno dei tre giocatori al centro dell'asse di mercato Torino-Salerno.