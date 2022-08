Secondo Sky Sport, per agevolare la trattativa col Barcellona per avere a costo zero l'attaccanta Memphis Depay la Juventus è disposta a rinunciare ad alcuni dei bonus previsti nell'operazione che nell'estate 2020 portò Miralem Pjanic in blaugrana. Il club bianconero farebbe cadere ogni tipo di pretesa su una cifra legata alle presenze collezionate dal calciatore bosniaco in Spagna.