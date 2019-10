Con tre attaccanti di ruolo in rosa, se te ne manca uno e gli altri due sono titolari, in panchina non hai un cambio in quel ruolo. Accade anche questo alla Juventus in questa stagione così particolare, e al netto di una rosa considerata da più parti come perfetta, o quasi.



AL CENTRO DELL'ATTACCO UOMINI CONTATI - E così, se Sarri dà un turno di riposo a Cristiano Ronaldo e schiera titolari Higuain e Dybala, fra le riserve non c'è una punta centrale che possa subentrare quando le necessità della partita lo richiedono (ed è stato il caso di Lecce-Juve, con Higuain acciacciato e rimasto in campo stringendo i denti nel finale). La Juve infatti è ricca di esterni: da Douglas Costa (ancora out per infortunio) a Cuadrado, fino a Bernardeschi. E con lo stesso Dybala utilizzabile all'occorrenza anche in posizione più larga o come trequartista (in alternativa a Ramsey, pure lui impiegabile anche come esterno d'attacco). Ma gli attaccanti veri, da area di rigore, sono Ronaldo e Higuain, più (in parte) Dybala.



CI SAREBBE MANDZUKIC... - Il turnover concesso a Ronaldo ha messo in evidenza in modo palese questa lacuna, tanto che Sarri è stato costretto a portare in panchina il nordcoreano Han, normalmente impiegato dalla Under 23. E pensare che in rosa la Juve un altro centravanti ce l'avrebbe pure, quel Mario Mandzukic di fatto fuori rosa da inizio stagione e in cerca di una sistemazione sul mercato.



MERCATO BLOCCATO - Si è parlato del Siviglia, nelle ultime ore, ma il club andaluso sarebbe disposto ad acquistare il croato classe 1986 solo a costo zero, e con ingaggio pagato dalla Juve. Una soluzione ovviamente inaccettabile da parte della dirigenza bianconera. E poi c'è la Cina, la grande speranza della Juve per liberarsi della presenza e dell'ingaggio di Mandzukic, pensando a un mercato che riaprirà fra non molto, a fine novembre. Al momento, però, nonostante le voci che riguardano soprattutto il Guangzhou R&F, alla Continassa non sono pervenute offerte ufficiali.



E IL CAMPO? - In attesa di novità, partite come quella pareggiata dalla Juve a Lecce fanno però sorgere spontanea una domanda: uno come Mandzukic, almeno da portare in panchina, non servirebbe proprio a Sarri?