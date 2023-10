Ho appena ammirato l'ottimo servizio mandato in onda da SKY, perUna sola cosa avevamo in comune. Siamo nati lo stesso giorno, lo stesso mese e lo stesso anno: "9/10/1945". Lui però era di un altro Pianeta. Ho iniziato con questa curiosità anagrafica soprattutto per ricordare, con l'ammirazione che meritava, Gianni Mura, purtroppo prematuramente scomparso.Si, perchè da noi, ogni giorno, si arricchisce di contenuti, di polemiche, di esasperati concetti verbali. E proprio da questo assunto che vorrei partire, non tanto per valutare gratuiti insulti, premature sentenze su questo o quel giocatore o ancor più marcatamente, sulla valenza di un allenatore.Amo ricordare che Max ha vinto in totale 6 scudetti e si pone tra i migliori allenatori del panorama calcistico. Sia chiaro, non sono un allegriano viscerale, ma desidero esprimere alcuni concetti fondamentali che dovrebbero mitigare l'astio, di alcuni, contro Allegri.Nell'ultima stagione, l(mettendo da parte la discutibile penalizzazione di 10 punti) con una serie di avversità che tutti conosciamo. Prima di tutto giudiziarie, poi la fragilità di Pogba e il gioco a corrente alternata di Di Maria. Inoltre aggiungo, come sappiamo, che nessuno è perfetto e cheOggi, di fronte alla sosta per gli impegni della Nazionale, è ancora al terzo posto. Questa volta affiancato dalla sorprendente Fiorentina.E per ultimo, Ancelotti che scese a Napoli tra le grazie di De Laurentiis che lo accolse come un Messia. Evidentemente il buon Carletto, non avendo la bacchetta magica, ebbe la colpa (si fa per dire) di non adattarsi, in tempi brevi, all'habitat partenopeo. Lo stesso successe all'Everton, mentre il Real Madrid gli mise a disposizione una compagine vincente.Insomma esemplificazioni che testimoniano l'eccessiva importanza che gli sportivi italiani danno agli allenatori. Allenatori che quasi mai possono concludere in assoluta serenità il loro ciclo di lavoro. E' di queste ore la possibilità di un defenestramento da parte del Napoli a carico di Garcia. Riflessioni difficilmente smentibili che dovrebbero insegnarci maggior moderazione e bandire, senza se e senza ma, ogni forma di impulsività manichea.