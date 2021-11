Juve-Atalanta è il big match della 14esima giornata di Serie A e come sempre Calciomercato.com vi offre la moviola LIVE degli episodi arbitrali più discussi dell'intera gara che sarà diretta dal signor Giovanni Ayroldi di Molfetta.



LA DESIGNAZIONE

Juventus – Atalanta sabato ore 18

Ayroldi (Prenna – Imperiale; Iv uomo: Marchetti; Var: Di Bello Avar: Tegoni)



PRIMO TEMPO

4' Protesta Malinovskyi per una respinta di braccio di Bonucci su un suo tiro. Il braccio del difensore italiano è però perfettamente aderente al corpo in posizione di protezione del petto e quindi giusto non fischiare.

28' Regolare il gol di Zapata con la difesa della Juventus che chiedeva una posizione di fuorigioco. È però De Ligt, salendo in ritardo a tenere in linea l'attaccante colombiano.