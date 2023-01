Juve-Atalanta è il positicipo serale della domenica della 19esima giornata di Serie A. I bianconeri di Massimiliano Allegri hanno dimenticato, non senza fatica, la cinquina subita dal Napoli qualificandosidi ai quarti di Coppa Italia battendo 2-1 il Monza. Stanno molto bene invece, sebbene qualche assenza ci sarà, i nerazzurri di Gian Piero Gasperini che dopo gli 8 gol segnati alla Salernitana ne hanno fatti altri 5 allo Spezia in Coppa Italia. Ecco le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.



DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING - Juventus-Atalanta si giocherà domenica 22 gennaio 2023 all'Allianz Stadium di Torino con calcio d'inizio alle ore 20.45. La gara sarà visibile in tv sulla piattaforma Dazn. Inoltre sarà visibile in streaming da pc, smartphone e tablet attraverso l'app Dazn.



LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik, Chiesa.

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Lookman, Højlund, Boga.