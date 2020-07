Non è ancora arrivato il momento di Giorgio Chiellini. Il capitano della Juventus sta svolgendo un ruolo da leader anche fuori dal campo, ha preso in mano la situazione dopo il ko contro il Milan facendosi sentire con tutta la squadra per la brutta prestazione di San Siro. In campo però non può dare il suo contributo: anche oggi con l'Atalanta, così com'è stato nell'ultima partita, il difensore andrà in panchina ma non è ancora pronto per giocare dal primo minuto. Sta lavorando per completare il recupero dopo l'infortunio, e non vuole forzare i tempi in vista del rientro in campo.