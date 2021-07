Dalla Juve all'Atalanta, per correre sulla fascia e far rifiatare Robin Gosens. Gianluca Frabotta è pronto a lasciare i bianconeri, dove ha trovato spazio con Maurizio Sarri prima e Andrea Pirlo poi, per indossare la maglia nerazzurra della Dea e andare alla corte di Gian Piero Gasperini. Sembrava esserci il Genoa in pole position per il laterale ex Bologna, invece gli orobici hanno accelerato fino ad arrivare al sorpasso.



Le parti sono molto vicine, con l'affare in dirittura d'arrivo: prestito con obbligo di riscatto, col classe '99 pronto a lasciare dopo una stagione in cui ha messo insieme 17 presenze, debuttando in Champions League e togliendosi lo sfizio di segnare anche in Coppa Italia. Ciao Juve, c'è l'Atalanta nel futuro di Frabotta, pronto a coprire le spalle a Gosens e dare un'alternativa in più sulle fasce all'ex bianconero Gasperini.