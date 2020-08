L’Atalanta ha tracciato la strategia per Mattia Perin, portiere della Juventus rientrante dal prestito dal Genoa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club bergamasco si tufferebbe nella ricerca di un nuovo portiere o nel caso in cui il recupero di Gollini proceda a rilento o nel caso in cui riceva offerte allettanti. Solo a quel punto il ds Sartori potrebbe corteggiare Perin, estremo difensore gradito da Gian Piero Gasperini, che lo aveva allenato e visto crescere ai tempi del Grifone. Perin si trova al centro di diverse operazioni della Juve, che sta perseguendo la via della contropartita tecnica per arrivare ai suoi obiettivi.