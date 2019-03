Massimo risultato con il minimo sforzo. Archiviate le sfide di campionato con Udinese e Leganes, in cui i due tecnici Allegri e Simeone hanno optato per un ampio turnover e qualche esperimento tattico, Juventus e Atletico Madrid ora posso concentrarsi completamente sulla gara di ritorno degli ottavi di Champions. Poco più di 48 ore al fischio d'inizio della sfida dell'Allianz Stadium, un vero e proprio crocevia per la stagione delle due formazioni. Entrambi gli allenatori continuano a preparare la gara con grande attenzione, con qualche dubbio di formazione ancora da sciogliere.



UN ESCLUSO - Oltre allo squalificato Alex Sandro, non ci saranno De Sciglio e Barzagli, fuori per infortunio. Problemi sugli esterni per Allegri, che sta valutando varie alternative per far fronte all'emergenza. Al momento, la soluzione più probabile è quella del 3-5-2 con il trio difensivo formato da Caceres, Bonucci e Chiellini, con Bernardeschi e Cancelo sugli esterni. Intanto, in casa bianconera si va verso un'esclusione (o forse due) eccellente: a rischio Dybala e Pjanic. Secondo La Gazzetta dello Sport, il bosniaco potrebbe, infatti, lasciare il posto a Emre Can, mentre al momento Mandzukic è in vantaggio sull'argentino, che potrebbe partire ancora una volta dalla panchina per essere un'arma a partita in corso.



PROBLEMA TERZINO - Dubbi di formazione anche in casa Atletico Madrid. Gli infortuni di Filipe Luis e Lucas Hernandez stanno creando qualche grattacapo a Diego Simeone, che in occasione della sfida vinta di misura contro il Leganes ieri pomeriggio ha provato diverse soluzioni. Recuperato Diego Godin, il Cholo ha infatti schierato nel ruolo di terzino terzino addirittura quattro calciatori: dal debuttante terzino italo-colombiano classe 1998 Andres Solano, in campo per 45 minuti, a Juanfran, passando per Santiago Arias e Saul, considerato una valida alternativa per la sua duttilità. Un dilemma che Simeone si porterà fino a poche ore dalla sfida di Torino, quando sceglierà l'uomo giusto per completare il quartetto difensivo. ARBITRO - Intanto la Uefa ha reso nota la designazione arbitrale: sarà Bjorn Kuipers a dirigere la sfida dell'Allianz Stadium. L'olandese non rievoca ricordi piacevoli in casa Atletico Madrid: proprio Kuipers ha arbitrato la finale di Champions League nel 2014 a Lisbona contro il Real Madrid, terminata 4-1 per le Merengues. I bianconeri sperano di ripete la prestazione dei Blancos e rimontare - proprio come fatto dalla formazione allenata in quell'occasione da Carlo Ancellotti - per ribaltare le sorti della qualificazione e conquistare il pass per i quarti finale.