Per ora, la Juve ha solo esercitato l'opzione per il rinnovo del prestito da dieci milioni. Ma i contatti con l'Atletico Madrid vanno avanti, perché sul fronte Alvaro Morata c'è sì fiducia ma anche la volontà a ottenere uno sconto rispetto agli accordi originari. Non lo ha concesso sui termini del prestito, l'Atletico. Ma pur di assicurarsi la cessione, potrebbe farlo alla voce riscatto: ora la quota è di 35 milioni entro la fine della stagione, la Juve punta ad abbassare la cifra di almeno dieci o quindici milioni.