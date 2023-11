. Ancora la scorsa estate, per esempio, dei ragionamenti per l'Alvaro-ter sono stati fatti, per quanto non si siano verificate le condizioni necessarie per passare dalle parole ai fatti. E ora? Ci sono diversi interessi in comune. Alla Juve interessa e anche molto Rodrigo. In zona Atletico comincia poi a frullare con sempre più insistenza la pazza idea Dusan. In mezzo il sempre presente Morata che a Torino tornerebbe volentieri e che alla Juve continua a piacere anche se il tempo passa.. Mezzala di qualità che alla corte di Diego Simeone ha aumentato la propria capacità di soffrire in fase di non possesso, con esperienza internazionale e conoscenza del campionato italiano, abile negli inserimenti e pure “calciante” da fermo.(a Madrid non si scende ancora sotto i 35-40 milioni, troppi per la Juve). Ma l'idea c'è, è concreta, se ne parla. Con i vari Pierre Emile-Hojbjerg e Thomas Partey a essere fattori collegati, alternative reali sia per la Juve che per l'Atletico.dopo la partenza sprint son arrivati nuovi problemi fisici e le difficoltà nell'arrivare a un rinnovo di contratto lasciano aperti tutti gli scenari di mercato., per quanto in questo momento la valutazione che ne fa la Juve (70 milioni almeno) e l'ingaggio del serbo (a giugno sfonderà abbondantemente il muro dei 10 milioni netti a stagione) non semplificano le fantasie dei Colchoneros.