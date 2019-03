Diego Simeone finisce sotto accusa dopo la sconfitta del suo Atlético Madrid contro la Juventus. Così il quotidiano spagnolo AS commenta il 3-0 subito dai Colchoneros:



“L’eliminazione dell’Atlético contro la Juve dopo il 2-0 della gara di andata è una notte nefasta, soprattutto per l’allenatore argentino. E a maggior ragione nell’anno in cui la finale di Champions League sarà disputata al Wanda Metropolitano. Il Cholo ha vissuto momenti di gloria con l’Atlético, ma ha anche collezionato alcune notti di oblio (…). Gli incubi di Simeone in Champions hanno avuto lo stesso protagonista con due squadre diverse: Cristiano Ronaldo. Il portoghese, prima col Real Madrid e quest’anno con la Juventus ha eliminato l’Atlético”.