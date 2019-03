Problema a sinistra per Diego Simeone che contro la Juventus dovrà fare a meno di entrambi i terzini sinistri: sia Lucas Hernandez che Filipe Luis sono infortunati e come scrive Il Corriere dello Sport, all’Allianz Stadium dovrebbe invece vedersi dal primo minuto Juanfran, favorito su Saúl Ñiguez - che da duttile centrocampista può ricoprire anche quella posizione - per una maglia sulla corsia mancina.