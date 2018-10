La ricerca di almeno un difensore centrale sarà tra le priorità della prossima estate per la Juventus. Dopo l'investimento sul ritorno di Bonucci e la partenza di Caldara sono iniziati diversi sondaggi a lungo termine da parte del ds Fabio Paratici: nomi nuovi che spunteranno nelle prossime settimane, ma anche vecchi pallini tra cui l'idea Stefan Savic, difensore classe '91 dell'Atlético Madrid ex Fiorentina che i bianconeri seguono da vicino con interesse da tempo.



OCCHIO AL CONTRATTO - Durante la scorsa estate, Savic è stato messo nel mirino dalla Juve quasi con più interesse rispetto al suo compagno Godin, situazione ben più delicata perché l'uruguaiano non voleva lasciare Madrid. Il montenegrino invece ci avrebbe pensato, eccome; la Juve ha fatto un passo indietro perché ha scelto di impostare l'operazione Bonucci e soprattutto di non entrare in un'asta con il Chelsea, altro club fortemente interessato a Savic. Ma l'Atlético lo ha blindato e trattenuto, il discorso però a giugno potrebbe cambiare in virtù del suo contratto a scadenza nel 2020 e ancora non rinnovato. La Juve ha ancora il suo nome in lista, Paratici non dimentica Savic ma dovrà decidere che tipologia di acquisto prevedere; un giovane promettente o un centrale affidabile come l'ex viola. Di certo, un'occasione da considerare con l'entourage di Stefan già in contatto con diversi club. E i bianconeri alla finestra...