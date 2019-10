Uno contro l'altro in Champions, insieme da gennaio. Così spera, Diego Simeone, secondo quanto riportato da fichajes.net, quando pensa a Paulo Dybala. Secondo il media spagnolo, infatti, il tecnico dell'Atletico Madrid vorrebbe portare in Spagna il giocatore argentino della Juventus, non dalla prossima estate, ma già a gennaio. L'operazione, che non ha potuto essere chiusa nell'ultimo mercato per il Fair Play Finanziario, resta quindi aperta, con i colchoneros che vorrebbero riaprire al più presto il discorso.