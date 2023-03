Il progetto Next Gen continua a dare i suoi frutti in casa Juve. Tra i prossimi talenti in rampa di lancio c'è anche Joseph Nonge Boende, centrocampista classe 2005 dal futuro assicurato. Tanto che c'è già chi sta provando a portarlo via da Torino: in particolare modo è il Brighton a fare sul serio. Anche se la Juve ha già avviato la trattativa per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2024, il 15 maggio Nonge Boende compirà 18 anni e potrà firmare eventualmente per altri quattro o cinque anni: l'accordo ancora non c'è, ma le parti stanno parlando con fiducia.