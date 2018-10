Massimiliano Allegri sulla panchina del Manchester United. E' uno scenario possibile, perchè la dirigenza dei Red Devils è davvero interessata all'attuale allenatore della Juventus, per iniziare una nuova era, dopo il deludente periodo di Josè Mourinho. Questa è l'indiscrezione esclusiva raccolta dal portale inglese di Calciomercato.com, catturata in Inghilterra negli ultimi giorni. Ci sono già stati alcuni contatti tra il Manchester United e l'entourage di Allegri, solo per esplorare la sua disponibilità ad accettare l'incarico: e la risposta del manager italiano è stata giudicata positiva, pur rimanendo concentrato sui piani della Juventus.