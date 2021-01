Brutte notizie per la Juventus dall'Inghilterra, da dove arriva una voce di mercato che può dar fastidio ai bianconeri: il nuovo allenatore del Paris Saint Germain, Mauricio Pochettino, avrebbe indicato in Paul Pogba il rinforzo ideale e preferito sul quale puntare per il centrocampo dei campioni di Francia. Lo rivela oggi il Daily Star Sunday.



JUVE, PIANO SALTATO - Ricordiamo che Pogba, classe 1993, andrà in scadenza di contratto con il Manchester United il 30 giugno del 2022 e ha già manifestato la volontà, anche attraverso le parole del suo agente Mino Raiola, di chiudere la sua avventura con i Red Devils. Come vi abbiamo raccontato, se non ci fosse stata l'emergenza Covid con le sue conseguenze economiche sul mondo del calcio, Pogba sarebbe stato durante la scorsa estate l'obiettivo numero uno del mercato della Juve, con buone probabilità di successo.



PSG TROPPO FORTE? - Per il futuro, i bianconeri ci sperano ancora, e ancora con qualche speranza di successo, ma sicuramente il Psg, se davvero volesse affondare il colpo, sarebbe un rivale molto temibile. Forse troppo per le casse bianconere attuali.