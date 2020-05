Mesi decisivi per il futuro di Arek Milik. L’attaccante del Napoli ha un contratto in scadenza nel 2021, e non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo, cosa che spinge il club a cederlo questa estate per evitare di perderlo a zero la prossima. Il polacco gode del gradimento della Juventus che lo ha inserito tra le i profili adatti a cui assegnare la maglia numero 9, ma piace anche all’estero, in Spagna. Come riporta il Corriere dello Sport, l’Atletico Madrid avrebbe riacceso il suo interesse per Milik, caldeggiato dal Cholo Simeone.