Ieri le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà allafino al 2025, ora manca solo l'ufficialità per l'affare, che contestualmente porterà al trasferimento adi. Intanto i blaugrana hanno convocato il centrocampista brasiliano per la sfida di domani sera con l'(ore 22).- Arthur ha tenuto un discorso alla squadra spiegando l'addio, un patto d'acciaio fino al termine della stagione. In conferenza stampa, il tecnicoha spiegato: "Non dipendo da ciò che dice sua madre, ma ha detto la stessa cosa che ho detto si di lui. Aspetta il più grande impegno fino al termine della stagione. Sarà uno di quelli che più si dedicheranno al raggiungimento degli obiettivi, fino all'ultimo giorno. E' quanto ha manifestato e non ho dubbi a riguardo".