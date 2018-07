La Sampdoria cerca un portiere sul mercato per il dopo Viviano. La Chapecoense non ha risposto all'ultimatum per il brasiliano Jandrei, così i blucerchiati sono tornati sullo juventino Audero, nella scorsa stagione in prestito al Venezia. Più defilata la candidatura dell'argentino Augustin Rossi del Boca Juniors.



Intanto Sabatini e Osti lavorano su anche altri fronti. In attacco si tratta con la Roma per il prestito oneroso con diritto di riscatto di Defrel, candidato numero uno alla successione di Duvan Zapata, ufficiale all’Atalanta. I giallorossi però dovranno accettare di abbassare la cifra immediata del prestito dell’ex Sassuolo, visto che l’ingaggio del francese supera il tetto previsto dal club di Ferrero.



L’esterno Junior Tavares, ormai ex San Paolo, è già ripartito per il Brasile dopo le visite per svolgere delle pratiche burocratiche ed è atteso in Italia la prossima settimana per le firme e l’annuncio. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, piace anche il terzino Varela (Penarol).



In uscita resta il centrale Silvestre che è rientrato in Italia e si allenerà da lunedì a Bogliasco in attesa di definire il suo addio (la trattativa col Cagliari è al momento in stand by). Sala ha rifiutato il Frosinone e aspetta il Parma o il Bologna, che cerca un terzino.