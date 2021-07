Un compleanno senza dubbio speciale, quello di Alessandro Di Pardo che oggi compie 22 anni. L'esterno che nella scorsa stagione era nella rosa dell'under 23, e che ha collezionato alcuni spezzoni con la prima squadra, si trova in questi giorni in ritiro con il gruppo comandato da Massimiliano Allegri, alla Continassa. Il suo futuro, però, sembra essere lontano da Torino, con il Vicenza che preme per inserirlo in rosa.